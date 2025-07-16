В Геленджике разыскивают авторов откровенного видео, снятого на пляже

Полиция Геленджика назначила проверку по факту публикации откровенного видео, снятого на пляже в Геленджике. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В соцсетях появилось видео, герои которого занимались действиями интимного характера на общественном пляже, несмотря на присутствие семей с детьми.

«По факту выявленной публикации в сети интернет материал зарегистрирован в отделе МВД России по городу Геленджику, назначено проведение проверки. Будут установлены личности участников и их действиям дана правовая оценка»,- сообщили в городской полиции.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Полиция Кубани расследует уголовное дело о хищении 463 млн руб. бюджетных средств в ходе реконструкции Троицкого группового водопровода. Объект снабжает водой Новороссийск и Геленджик. По данным следствия, заказчик и подрядчик сговорились о завышении стоимости работ при заключении контракта.