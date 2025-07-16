В Финляндии из-за жаркой погоды зазвучали российские радиостанции

Жители Финляндии, проживающие вблизи российской границы, заметили необычное явление: их радиоприемники начали принимать российские радиостанции. В Лаппеенранте, недалеко от границы, в автомобилях ловили сигналы восьми российских радиостанций, сообщает Yle.

Причиной этого стала жаркая погода. По словам менеджера сетевой компании Digita Яни Саари, в атмосфере образовались слои с разной температурой, что позволило радиосигналам распространяться на сотни километров.

Yle пишет, что обычно в приграничных районах Финляндии можно услышать лишь «Дорожное радио», но сейчас радиоприемники ловили сигналы таких станций, как «Монте-Карло», «Мир», Like FM и других.