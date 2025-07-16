Раненного при ударе БПЛА подростка транспортируют из Воронежа в Москву

17-летний подросток из Воронежа, тяжело раненный при ударе украинских дронов, сегодня будет перевезен на лечение в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

При ударе БПЛА по региону 15 июля пострадали 27 человек. Из них 12 остаются под наблюдением в больницах, включая троих несовершеннолетних. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пятеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. Один из раненых, находившийся в коме, умер в больнице.

Повреждения получили более 100 квартир, семь жилых домов, одна хозяйственная постройка и 14 автомобилей. Также поврежден бизнес-центр и ряд торговых объектов.

Со вчерашнего дня в Воронеже действует режим чрезвычайной ситуации. Его ввели для устранения последствий атаки. СКР возбудил уголовное дело о теракте.