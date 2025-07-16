Владимиров потребовал ликвидировать несанкционированные свалки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил главам муниципалитетов решить проблему мусорных навалов на контейнерных площадках и ликвидировать несанкционированные свалки. Об этом он сообщил по итогам прямой линии в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Наиболее остро проблема стоит в восточных районах Ставрополья. Владимир Владимиров подчеркнул необходимость пересмотра договоров по санитарной очистке и четкого определения ответственных за порядок на контейнерных площадках и прилегающих территориях.

«По закону это не входит в тариф региональных операторов по обращению с ТКО. Значит, надо найти способ, как сделать эту работу»,— отметил губернатор.

Краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства получило поручение подготовить предложения в федеральное законодательство для закрепления ответственности за уборку в местах накопления твердых коммунальных отходов и ликвидацию несанкционированных свалок.

Тат Гаспарян