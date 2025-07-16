Рекордное число делегаций стран посетит Нагасаки в годовщину бомбардировки

В траурной церемонии по случаю 80-летия бомбардировки японского города Нагасаки будет участвовать наибольшее количество представителей стран за историю мероприятия. Всего заявлено об участии делегаций из 107 государств, в том числе России, Белоруссии и Израиля. Последний рекорд — 100 участников — был в 2024 году, тогда представители этих трех стран не были приглашены.

Мэр города Нагасаки Сиро Сузуки сообщил, что подробный список участников будет объявлен после того, как приглашения получат посольства всех стран, имеющих дипломатические отношения с Японией. «Я думаю, что желания Нагасаки оправдались. Мы готовимся поделиться с людьми со всего мира нашей надеждой на прочный мир во всем мире и сочувствием жертвам атомной бомбардировки»,— сказал новостному агентству Jiji Press господин Сузуки.

В последний раз представители российского посольства участвовали в церемониях Хиросимы и Нагасаки в 2021 году. В июне 2025 года посольство сообщило, что впервые после перерыва администрации обоих городов направили в дипмиссию приглашения. Российский посол в Японии Николай Ноздрев в комментарии российским СМИ назвал «рекламным буклетом» приглашение из Хиросимы, пришедшее по почте. «Что касается города Нагасаки, то представители города побывали у нас в посольстве и лично передали адресованное руководителю российской дипмиссии письмо за подписью мэра города с приглашением посетить панихиду»,— поделился дипломат.

Ежегодные траурные мероприятия пройдут в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа. В 1945 году военные силы США применили ядерное оружие 6 августа в Хиросиме и 9 августа в Нагасаки. В 2024 году во время 79-й годовщины на траурной церемонии в Хиросиме обсуждали «ядерную угрозу» России, не упомянув при этом роль США в трагических событиях 1945 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Время проходит. Не вспоминает никто истины жестокой».

Александр Одиноков