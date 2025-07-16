В Самарской области сотрудницу маркетплейса обвинили в мошенничестве

В Самарской области перед судом предстанет теперь уже бывшая 36-летняя сотрудница маркетплейса, обвиняемая в мошенничестве. Об этом сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили полицейские, женщина, работая менеджером в маркетплейсе в Новокуйбышевске, с августа по ноябрь 2024 года, используя аккаунты, зарегистрированные на ее имя, произвела заказы товаров на общую сумму около 290 тыс. руб., без внесения предоплаты по ним.

«После получения посылок злоумышленница присваивала содержимое из упаковок и оформляла их, не оплачивая, как не выданные. Когда срок хранения товаров истекал, пустые упаковки возвращались обратно на склад предприятия»,— пояснили в полиции.

На стадии предварительного следствия женщина признала вину в полном объеме.

Алексей Алексеев