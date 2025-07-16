Матчи РПЛ в прошлом сезоне посетили 2,9 млн зрителей

Матчи сезона-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) посетили 2,9 млн болельщиков, следует следует из итогового отчета, опубликованного на сайте турнира. Средняя посещаемость составила 12,1 тыс. зрителей.

Самым посещаемым клубом РПЛ стал петербургский «Зенит». В среднем на домашних матчах команды присутствовали 35,6 тыс. болельщиков. В топ-3 также вошли «Краснодар» (27,5 тыс.) и московский «Спартак» (19,9 тыс.). Наименее посещаемой командой (2,4 тыс.) стали подмосковные «Химки», которые не получили лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ и прекратили существование.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом матче чемпионата московское «Динамо» примет на своем стадионе калининградскую «Балтику», которая в сезоне-2023/24 стала победителем Первой лиги и напрямую вышла в высший дивизион.

Таисия Орлова