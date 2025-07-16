В 2025 году в Кабардино-Балкарии откроют пять модельных библиотек
В этом году в Кабардино-Балкарии откроют пять новых модельных библиотек. Учреждения появятся в селениях Исламей, Мухол, Каменномостское, Второй Лескен и в городе Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В рамках проекта в библиотеках обновят интерьеры и оборудование, обустроят зоны для чтения и обучения, современные компьютерные классы с доступом к интернету, а также площадки для проведения мероприятий.
Всего с начала реализации программы (2019 год) в Кабардино-Балкарии отремонтировали и открыли 12 современных модельных библиотек.