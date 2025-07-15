США анонсировали новую встречу с Китаем по торговой сделке

Переговоры США и Китая могут пройти в ближайшее время на территории третьей страны, сообщил глава Минфина США Скотт Бессент. Он выразил надежду, что увидится со своим китайским коллегой вице-премьером Хэ Лифэном, чтобы обсудить торговые разногласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Мы все еще работаем над этим... Руководство Китая в начале августа проводит большой съезд. Мы пытаемся согласовать, чтобы встреча прошла либо до него, либо после — возможно, в третьей стране»,— сказал господин Бессент в интервью Bloomberg.

Он подчеркнул, что срок действия торгового перемирия между США и Китаем, который истекает 12 августа, достаточно гибкий. В беседе с Bloomberg господин Бессент призвал участников рынка «не беспокоиться».

12 мая Китай и США договорились снизить на три месяца взаимные пошлины. На китайские товары они сократились до 30% с нынешних 145%, на американские — до 10% со 125%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Китайская торговля почувствовала перемирие».