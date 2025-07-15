Тихую роскошь разбавили школьной непосредственностью

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как трендом лета 2025 стала комбинация делового шика, комфорта и яркости, отражающая эстетику престижных учебных заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alloy Entertainment, Alloy Entertainment Фото: Alloy Entertainment, Alloy Entertainment

Обозреватели модной индустрии все чаще упоминают преппи. Некоторые даже называют его официальным стилем этого летнего сезона. По данным анализа онлайн-публикаций и Google Trends, его популярность за последние 12 месяцев выросла на 66%, сообщает Fashion Paper. На платформе Tagwalk, где собраны фотографии с последних модных показов, по тегу preppy находится множество образов из коллекций весна-лето 2025.

Термин «преппи» возник от слова preparatory — «подготовительный». Это стиль в одежде, сформированный под влиянием дресс-кода престижных частных школ, которые готовят учащихся к поступлению в элитные университеты. Такая специфическая смесь делового стиля и smart casual с яркими деталями. Опрятность и элитность плюс комфорт и непринужденность. После затяжного периода увлечения брендами минимализмом преппи смотрится свежо, позволяя при этом сохранять умеренность. Фешн-эксперты отмечают, что такие наряды отлично подходят для деловых встреч, походов в офис или на учебу, но при этом позволяют продемонстрировать статус и проявить характер.

Из составляющих образа можно отметить сдержанную цветовую гамму: в приоритете глубокий синий, песочный, серый, белый, возможно сочетание с красным, например, в виде разнообразных клетчатых принтов. Полоска, ромб, клетка снова занимают свое место на тканях. Женщины в стиле преппи носят юбки и в целом А-силуэт, мужчины накидывают на плечи джемпер и сочетают поло со светлыми прямыми брюками. Возможны разнообразные жилеты, вязаные и шерстяные элементы. Главное — представить, что вот-вот пойдете в Гарвард или Стенфорд.

Все это дает пространство для демонстрации, во-первых, элегантности за счет качественных материалов. Во-вторых, в сдержанный образ преппи отлично впишутся дорогие сумки, шляпы, украшения. Подиумные эксперименты намекают и на ироничную подачу: две футболки, три ремня, винтажные очки смотрятся свежо. И судя по дебютным коллекциям новых дизайнеров в Dior и Celine, преппи может получить развитие и новое прочтение в ближайших коллекциях топовых брендов.

Яна Лубнина