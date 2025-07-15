Экс-главу ГВСУ №8 арестовали по делу о военных объектах под Новосибирском

Мещанский райсуд Москвы поместил в СИЗО на два месяца экс-руководителя «Главного военно-строительного управления №8» (ГВСУ №8) Вадима Выгулярного. Ему вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, в 2020 году фигурант дела получил контракты на строительство объектов ракетных войск стратегического назначения в поселке Пашино на территории Новосибирской области. Договор был подписан с компанией «Сибирьпромгрупп» за 3 млрд руб. Фирма была создана Вадимом Выгулярным.

Однако организация не выполнила план. В связи с этим контракт стоимостью 2 млрд руб. был передан ООО «Крастим», где работал бывший коллега господина Выгулярного из «Сибирьпромгруппы».

Вадим Выгулярный возглавил ГВСУ №8 в 2017 году, спустя три года управление объединили с ГВСУ №4.

Александра Стрелкова