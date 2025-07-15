«Грапарак»: Пашинян отказался попросить у Трампа помощи в освобождении Варданяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на запрос армянской диаспоры в США отказался обращаться к американскому президенту Дональду Трампу, чтобы добиться освобождения бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

По словам источников газеты, представители армянской диаспоры обратились к Дональду Трампу с просьбой помочь освободить Рубена Варданяна, находящегося под арестом в Баку. Американский президент, по данным издания, «согласился вмешаться, если власти Армении обратятся к нему с такой просьбой».

Собеседники «Грапарак» рассказали, что письмо Николу Пашиняну от диаспоры с просьбой направить запрос передали через посла Армении в США Лилит Макунц. Однако премьер отказался, поскольку подобное обращение в Вашингтон «помешает подписанию армяно-азербайджанского мирного договора».

Рубен Варданян, в прошлом российский бизнесмен, отказавшийся от гражданства РФ и уехавший в Нагорный Карабах, был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению 27 сентября 2023 года. В Баку ему предъявлено 42 обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Правозащитница Сирануш Саакян накануне заявила о многочисленных нарушениях судебного процесса: отказ судей предоставить господину Варданяну доступ к материалам дела; приобщение к ним «поддельных документов»; передача дела в военный трибунал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан уполномочен осудить».

Лусине Баласян