Нижегородская пенсионерка лишилась 630 тысяч рублей после звонка мошенников

Пенсионерка из Дзержинска стала очередной жертвой телефонного мошенника и потеряла 630 тыс. руб. По данным полиции, аферист представился нижегородке сотрудником «Росфимониторинга» и убедил ее в необходимости задекларировать имеющиеся у нее денежные средства.

Пенсионерка собрала все имеющиеся у нее наличные и через терминал перевела деньги на продиктованный ей номер счета. После этого звонивший перестал выходить на связь, а нижегородка осознала, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступнику в случае его поимки может грозить до шести лет лишения свободы.

Андрей Репин