Володин предложил расширить основания для лишения гражданства еще на 9 статей УК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства может быть дополнен ко второму чтению. По его словам, в ходе обсуждения инициативы «звучали предложения» дополнить текущую версию проекта еще девятью статьями Уголовного кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект поправок в ст. 24 закона «О гражданстве» был внесен на рассмотрение 25 июня группой из 352 депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Документ предлагает добавить в перечень совершение преступлений по восьми статьям УК, среди них — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК), а также совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК). Это расширит перечень оснований до 72 пунктов. В текущем виде документ приняли в первом чтении 8 июля.

По словам господина Володина, проект могут дополнить еще девятью статьями УК:

убийство (ст. 205 УК);

развратные действия в отношении ребенка (ст. 135 УК);

половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста (ст. 134 УК);

организация и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего (ст. 240 и 241 УК);

использование ребенка в целях изготовления порнографических материалов и оборот таких материалов (ст. 242.1 и ст. 242.2 УК);

групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера с особой жесткостью, либо действия, повлекшие заражение венерической болезнью (ч.2 ст. 132 УК);

принуждение ребенка к действиям сексуального характера и то же деяние, совершенное группой лиц (ч. 1-3 ст. 133 УК);

развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц (ч.3 ст. 135 УК);

организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК);

преступления, совершенные по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма.

Господин Володин также сообщил, что депутаты «планируют выйти на принятие закона» до 23 июля. Согласно думской базе, таблица поправок к следующему чтению проекта должна быть подготовлена к 10 июля.

Полина Мотызлевская