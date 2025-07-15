В Челябинской области 26% клещей инфицированы боррелиозом

В Челябинской области среди исследованных клещей 0,85% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 26,6 % — возбудителями боррелиоза, 2,9 % — моноцитарным эрлихиозом, а 1,5 % — гранулоцитарным анаплазмозом, сообщает пресс-служба Уральского управления Роспотребнадзора.

Исследования клещей, собранных от населения, проводятся для выявления возбудителей клещевых инфекций. Это нужно для определения необходимости введения иммуноглобулина непривитым и антибиотикопрофилактики.

Для предотвращения заболеваний клещевым энцефалитом в регионе проводится массовая вакцинация. На данный момент вакцинировано 154,8 тыс. человек, из которых 114,7 тыс. — дети. В 2024 году за счет областного бюджета будут вакцинироваться четырехлетние дети, а также проходить ревакцинацию дошкольники и учащиеся первых-вторых классов. Желающим привиться следует обратиться в местные поликлиники.

Дарья Мировщикова