Назначили третьего заместителя министра ЖКХ Челябинской области

Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области назначили Елену Шевцову. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Елене Шевцовой установили испытательный срок в три месяца. Она стала третьим назначенным замминистра ЖКХ региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», правительство Челябинской области приняло решение создать министерство жилищно-коммунального хозяйства в ноябре прошлого года. Должность главы ведомства заняла Людмила Алпатова, которая с 2023 года работала первым замминистра строительства и инфраструктуры региона. Ее первым заместителем в ведомстве, курирующем ЖКХ, в марте этого года стал экс-глава Краснопольского сельского поселения Сергей Зырянов. В апреле с испытательным сроком в месяц на должность заместителя приняли Елену Феклистову.

Виталина Ярховска