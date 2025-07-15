В Симферопольском районе локализовали ландшафтный пожар на площади 4 га

Сотрудники МЧС России локализовали возгорание ландшафтной местности в Симферопольском районе на площади 4 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Возгорание сухой растительности произошло вблизи базы отдыха в селе Клиновка. Огонь быстро распространился из-за жаркой и ветреной погоды.

К тушению пожара привлекли более 50 человек и 16 единиц техники. Также на месте есть насосная станция для бесперебойной подачи воды из озера Грушевое.

Алина Зорина