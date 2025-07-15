В Ростове выставили на торги здание федерального имущества

В Ростове-на-Дону выставлено на торги трехэтажное здание бывшего филиала одного из учреждений Минэнерго России. Информацию об этом разместила Госкорпорация Дом.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно опубликованным данным, имущественный комплекс находится на первой линии пр. Буденновский, начальная цена здания площадью 785,2 кв м – 45 млн руб.

Здание расположено на участке площадью 0,09 га по адресу пр. Буденновский, д. 83. Рядом с ним расположена административная и жилая застройка (ЖК «Парадиз» и «Сквер»), парк Строителей, медицинское учреждение. Его можно использовать как торговый или офисный центр, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Заявки принимаются до 11 августа, сам аукцион пройдет 15 августа.

Валентина Любашенко