В Копейске возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи алкоголя

Следственные органы регионального СКР начали проверку информации из социальных сетей о незаконной работе торгового павильона в Копейске. В процессе мониторинга выявлена публикация, содержащая информацию о продаже алкоголя в ночное время, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

На основании этих данных было возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Установлено, что сотрудники кафе по адресу проспект Победы, 32 «Б» в Копейске систематически нарушали закон, продавая спиртные напитки после 23:00. В то же время органы контроля и правоохранительные структуры не предпринимали должных мер для предотвращения этих нарушений, что негативно сказалось на интересах жителей окрестных домов.

Следователи вместе с сотрудниками ОЭБиПК изъяли более 600 единиц алкогольной продукции, а также контрольно-кассовое оборудование и кассовые ленты. Деятельность торгового павильона приостановлена.

Евгения Пономарева