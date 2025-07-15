Челябинцев предупредили о буровзрывных работах при строительстве метротрама

В Челябинске для строительства первой линии метротрамвая потребуется возвести шесть демонтажно-щитовых камер, сообщили в пресс-службе ГК «Моспроект-3». Работы будут вестись с применением буровзрывного метода в скальных грунтах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

Проектная документация, одобренная Главгосэкспертизой России, предусматривает строительство шести камер для демонтажа тоннелепроходческих щитов. Все работы будут проводиться закрытым способом, что может сопровождаться повышенным шумом и вибрацией вблизи строительных площадок.

Две камеры появятся возле остановочного пункта «Улица Овчинникова», еще две — в направлении «Улицы Косарева», а последние две — в районе перекрестка улиц Каслинской и Калинина. Этот участок станет одним из самых сложных: там планируется строительство камеры съездов для соединения путей будущих станций.

Габариты камер (длина — 25,2 м, ширина — до 14,8 м, высота — 10,7 м) рассчитаны на подземный демонтаж щитовых комплексов. После завершения работ оборудование будут вывозить через тоннели и рампы.

Проект первой линии метротрамвая «Север-Юг» (более 9 км) включает две подземные станции — «Площадь Революции» и «Торговый центр» — и три наземные остановки.

Анастасия Гемель