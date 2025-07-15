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На улице Чайковского в Челябинске до конца июля введут одностороннее движение

В Челябинске на улице Чайковского вводят одностороннее движение до 31 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Восточный участок улицы (по нечетной стороне) от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева будет доступен только в направлении улицы Куйбышева. Западный проезд будет открыт только для движения в сторону Комсомольского проспекта.

Об изменениях водителей проинформируют дорожные знаки, которые установят заблаговременно.

Дарья Мировщикова

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