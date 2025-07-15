Возбуждено уголовное дело на директора строительной компании в Ижевске о подкупе

Возбуждено уголовное дело на 49-летнего директора ижевской строительной компании, сообщили в СУ СКР по Удмуртии. Он обвиняется в коммерческом подкупе (ст. 204 УК).

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Следствие установило, что с февраля по июль 2025 года обвиняемый вступил во внеслужебные отношения с менеджером коммерческой компании, которой принадлежит одна из сети магазинов. Фигурант передал ему подкуп в размере 260 тыс. руб. Подсудимый планировал получить информацию о предлагаемых конкурентами ценах при заключении договоров на выполнение строительно-монтажных работ.

Подозреваемого задержали при передаче денежных средств. В его доме и на месте работы проведены обыски, изъята документация, информационные носители, допрошены фигурант и свидетели. Подсудимого отправили под подписку о невыезде.