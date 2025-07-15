В Челябинской области стоимость загородного дома снизилась в среднем на 4%

В Челябинске средняя стоимость загородной недвижимости снизилась на 4,2% до 4,7 млн руб., сообщает «Яндекс.Недвижимость».

Спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости в регионах с крупными городами увеличился на 39,6% с начала года, достигнув рекордных показателей за последние два года. Жители Москвы и Московской области обеспечивают 22,1% от общего спроса, за ними следуют арендаторы из Свердловской (13,4%) и Самарской областей (11,7%).

В июле спрос на долгосрочную аренду загородных домов со стороны жителей Челябинской области достиг 3,5% от общего по всей стране. Что касается привлекательности самого региона для загородного отдыха – приобретением частного дома в области интересуется 2% от всех потенциальных покупателей подобной недвижимости по стране.

Евгения Пономарева