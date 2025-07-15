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На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦГМС.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По сообщению метеорологов, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается в северной части и юго-восточных районах Ставропольского края до конца суток 15 июля и далее в течение суток 16 июля 2025 года.

«Запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер вызова экстренных оперативных служб – 112»,– приводятся в сообщении слова специалистов метеослужбы.

Валентина Любашенко

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