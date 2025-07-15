В Челябинске запустят два новых автобусных маршрута

Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на осуществление перевозок по новым маршрутам №17а и №95 в региональном центре. Общая начальная цена контрактов составляет 384,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Маршрут №17а, за перевозку на котором подрядчику могут заплатить до 232,3 млн руб., свяжет улицы профессора Благих и Нефтебазовая через улицы Бейвеля, Чичерина, Комсомольский проспект, улицы 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловский проспект, улицы Воровского и Блюхера. Протяженность рейса — 22 км в прямом направлении и 22,7 км в обратном. Курсировать будут 22 автобуса среднего класса, в резерве необходимо оставить две единицы транспорта.

За перевозку по маршруту №95 власти готовы отдать 151,8 млн руб. Этот рейс будет проходить через улицу Спортивная (микрорайон «Привилегия»), дорогу от улицы Спортивная до улицы Лазурная, улицы Лазурная, Брусничная, дорогу от Шершней до поселка Западный, улицы Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Протяженность маршрута и в прямом, и в обратном направлении составит 18,8 км. Работать на рейсе будут 16 автобусов среднего класса, еще два останутся в резерве.

Осуществлять перевозки подрядчикам нужно с начала декабря этого года по конец декабря 2027-го. Заявки на участие в конкурсе принимают до 23 июля.

Виталина Ярховска