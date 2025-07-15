Дело участника СВО из Ижевска прекращено после награждения медалью «За отвагу»

С 43-летнего участника СВО из Ижевска сняли обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК) после того, как он был награжден медалью «За отвагу», сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Подсудимый заключил контракт с Минобороны РФ в сентябре 2023 года, после чего отправился на СВО. Уголовное судопроизводство по его делу было приостановлено до возвращения с военной службы.

В феврале 2025 года солдата наградили медалью «За отвагу». После этого он был освобожден от уголовной ответственности (ст. 78.1 УК РФ). Прокурор и потерпевший не возражали против прекращения уголовного дела.