Новый жилой комплекс может появиться возле ижевского парка «Березовая роща»
В Ижевске разрабатывается план застройки частного сектора рядом с парком «Березовая роща» жилым комплексом переменной этажности, соответствующее распоряжение правительства региона было опубликовано на сайте кабмина 14 июля.
Фото: скриншот распоряжения
Из задания на разработку планировки следует, что на территории в квадрате улиц Шишкина, 8 Марта, Авангардной и Льва Толстого в будущем может быть возведен комплекс жилых многоквартирных домов высотностью до 17 этажей. На участке также предусматривается строительство помещений нежилого назначения с крытыми стоянками и торговых объектов.
Примерная суммарная площадь территории составляет около 126,6 тыс. кв. м, суммарный коэффициент застройки — 0,55. Документацию разработает застройщик «Талан-Регион-34». План должны подготовить в течение года.