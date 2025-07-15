Новый жилой комплекс может появиться возле ижевского парка «Березовая роща»

В Ижевске разрабатывается план застройки частного сектора рядом с парком «Березовая роща» жилым комплексом переменной этажности, соответствующее распоряжение правительства региона было опубликовано на сайте кабмина 14 июля.

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Из задания на разработку планировки следует, что на территории в квадрате улиц Шишкина, 8 Марта, Авангардной и Льва Толстого в будущем может быть возведен комплекс жилых многоквартирных домов высотностью до 17 этажей. На участке также предусматривается строительство помещений нежилого назначения с крытыми стоянками и торговых объектов.

Примерная суммарная площадь территории составляет около 126,6 тыс. кв. м, суммарный коэффициент застройки — 0,55. Документацию разработает застройщик «Талан-Регион-34». План должны подготовить в течение года.