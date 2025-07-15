На челябинца завели дело о незаконной регистрации 42 мигрантов

Сотрудники отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя о фиктивной регистрации в квартире 42 мигрантов (322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Всех иностранцев челябинец «поселил» в своей квартире по улице Комарова. Однако никто из прописанных по адресу мигрантов на самом деле там не проживал. Это подтвердили показания соседей и осмотр помещения. В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 42 мигрантов сняли с учета.

Виталина Ярховска