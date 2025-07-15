Бастрыкину доложат по делу уральцев, живущих в доме с плесенью

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав жителей дома в поселке Зайково Ирбитского района (Свердловская область), передает Следком. Дело расследуется по ст. 293 УК РФ (халатность).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным из соцсетей, люди проживают в двухэтажном доме, в котором протекает крыша, стены покрыты плесенью, а подвалы затоплены. Здание при этом не признано аварийным.

Ранее следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), после жалоб жителей Пионерского поселка Екатеринбурга на строительные работы «Атомстройкомплекса» около ул. Раевского, 4, где зафиксированы движение грунта и трещины на асфальте.

Ирина Пичурина