На поиски пропавшего Ми-8 вылетел вертолет МЧС из Магадана

В Хабаровском крае возобновлены поиски пропавшего 14 июля вертолета, на помощь поднят вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. На борту команда спасателей из Магаданской области с необходимым оборудованием.

Летевший по маршруту Чумикан—Охотск—Магадан Ми-8 авиакомпании «Взлет» перестал выходить на связь в понедельник вечером на последнем отрезке маршрута. Воздушное судно направлялось к месту постоянной дислокации после ремонта. На борту, по предварительным данным, находилось пять человек. Сигнал бедствия с борта не поступал. В поисках были задействованы два борта Росавиации, оповещены находящиеся в Охотском море суда, подключен Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска.

В свою очередь, Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила (https://t.me/dvtproc/807) о возбуждении Восточным МСУТ СКР уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть двух и более лиц (ч. 3, ст. 263 УК).

Эрнест Филипповский, Хабаровск