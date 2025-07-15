НАТО: европейцы взяли на себя ответственность платить за оружие США для ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что американское вооружение для Украины будет сначала поступать в Европу, а не напрямую в Киев, поскольку его оплачивали европейские страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Это вопрос того, кто платит... Европейцы взяли на себя ответственность за оплату этого оружия»,— сказал он.

Господин Рютте добавил, что благодаря логистическому опыту НАТО поставки оружия будут организованы для максимальной эффективности. Вооружение будет поставляться в готовых к боевому применению комплектах.

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал поставки новых вооружений Украине, но на деньги европейских союзников. В отношении торговых партнеров России он пообещал «очень суровые» пошлины в 100%, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

Подробнее о заявлении президента США — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».