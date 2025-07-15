07 Рубль растет — щепки летят

Компании ЛПК просят государство о вмешательстве

07 И бутылка рома

Ликеро-водочный завод «Кристалл» получит бренд «Пираты Карибского моря»

07 Ловля на инвестора

Число фишинговых предложений в Telegram достигло трехлетнего максимума

08 Первичные материалы

ЦБ повышает ответственность организаторов IPO

09 Металлы и сырье дрогнули

Цены на них стабилизировались, но ненадолго

09 Данные не находят брешь

Количество утечек в первом полугодии снизилось на 15%

09 Фильтр для мошенников

Операторам предложено бесплатно поставлять антифрод-решения

10 Wildberries заехал в Чертаново

Маркетплейс целиком арендовал офис на юге Москвы

10 Собственникам жилья советуют нотариуса

Управляющие компании просят ужесточить избрание в совет многоквартирных домов

10 Работа молодости нашей

До полумиллиона подростков летом ищут подработку курьерами и сборщиками заказов

10 Дорого и еще дороже

Люкс в Москве стоит на треть больше, чем в самых дорогих городах мира