Главные новости за 14 июля. Кавказ

Жители Ставропольского края за неделю перевели мошенникам 60 млн руб., один из пострадавших потерял более 900 тыс. руб. на поддельных инвестициях.

Суд приговорил 24-летнего директора магазина бытовой техники из Кочубеевского округа к 2 годам 4 месяцам лишения свободы за хищение 22 млн руб. через фиктивные кредитные договоры.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назначил Тимура Караева министром жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики.

В Михайловске на полках магазина «Светофор» нашли некачественную мясную продукцию. В вареной колбасе «Любительская» от производителя «Южные Традиции» нашли фермент, который запрещен для использования в продуктах питания.

Ректор частного института в Ессентуках обвиняется в сокрытии от налогового взыскания более 5,4 млн руб., проводя расчеты с контрагентами в обход официальных счетов организации.

В Дагестане приступили к строительству многофункционального центра (МФЦ). Проектом занимается институт развития Кавказ.РФ. Со строительной компанией «Жилье» уже заключили контракт на сумму в 1,23 млрд руб.