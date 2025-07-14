Свердловская прокуратура добилась выплаты 240 тыс. рублей долгов педагогам

Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в 876 образовательных учреждениях и выявила 365 нарушений прав педагогов на общую сумму более 240 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Нарушения выражались в неполной и несвоевременной выплате заработной платы и доплат, неначислении компенсаций и наличии противоречащих закону положений в локальных актах.

Прокурорами внесено 110 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 74 должностных лица, принесено 37 протестов, привлечено к административной ответственности 18 должностных и юридических лиц, в суд направлено 11 исковых заявлений. О недопустимости нарушений трудовых прав сотрудников предостережено 118 работодателей.

В результате вмешательства прокуратуры восстановлены права 934 педагогов, которым дополнительно начислены выплаты на сумму более 240 тыс. руб., в том числе компенсации в размере 170,3 тыс. руб.

Ранее прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками «ЭСК "Энергомост"» на сумму более 68,8 млн руб.

Полина Щуцкая