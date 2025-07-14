Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Митты

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Митты. Обращение президента к родным и близким режиссера опубликовали на сайте Кремля.

«Профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус помогли ему создать фильмы, ставшие подлинной классикой отечественного и мирового кинематографа, завоевать искреннюю любовь зрителей», — говорится в сообщении Путина.

Кинорежиссер Александр Митта умер сегодня на 93-м году жизни. В начале июля помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Александр Митта находится в больнице, другие подробности не приводились. По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти режиссера стал рак почки, в последнее время он был на паллиативном лечении.