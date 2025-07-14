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В Изобильненском округе Ставрополья закрыли прокат электросамокатов

В Изобильненском округе Ставропольского края закрыли прокат электросамокатов. Запрет ввели в городе Изобильном и поселке городского типа Солнечнодольске. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава округа Роман Коврыга.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди жителей провели опрос о регулировании использования самокатов. Так, 63% респондентов выступили за полный запрет, еще 33% поддержали ограничение скорости до 20 км/ч. За то, чтобы никакие меры не принимались проголосовали 4%.

Мария Хоперская

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