В Изобильненском округе Ставрополья закрыли прокат электросамокатов

В Изобильненском округе Ставропольского края закрыли прокат электросамокатов. Запрет ввели в городе Изобильном и поселке городского типа Солнечнодольске. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава округа Роман Коврыга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди жителей провели опрос о регулировании использования самокатов. Так, 63% респондентов выступили за полный запрет, еще 33% поддержали ограничение скорости до 20 км/ч. За то, чтобы никакие меры не принимались проголосовали 4%.

Мария Хоперская