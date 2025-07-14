Индекс Мосбиржи вырос после заявлений Трампа о 100-процентных пошлинах для РФ

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) вырос на 2,73% к закрытию — до 2 714,14 пунктов. Рост начался в 18:10 мск на фоне выступления президента США Дональда Трампа о возможном введении 100-процентных пошлин на товары из России.

Лидеры роста — акции «Южуралзолота» (ЮГК, +13,88%), «Норникеля» (+6,88%), АО «Система», (+6,23%), «Совкомбанка» (+5,66%), а также АО «Русал» (+5,16%). Лидер падения — технологический холдинг VK (-0,12%).

Дональд Трамп сегодня заявил о необходимости добиться украинского урегулирования за 50 дней. Если этого не произойдет, США введут пошлины на товары из России, а также ими будут облагать товары торговых партнеров России, сказал он. Также президент сообщил о том, что США и Евросоюз достигли договоренности по совместным поставкам вооружений Украине.