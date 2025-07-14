Трамп заявил, что очень недоволен Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по урегулированию конфликта на Украине. Если Москва и Вашингтон не достигнут сделки в течение 50 дней, США введут «очень суровые» 100-процентные пошлины в отношении продукции из России и ее торговых партнеров, пообещал американский лидер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Об этом господин Трамп сообщил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Трансляция велась на Youtube-канале Fox News.

Кроме того, американский президент рассказал о достигнутой договоренности между США и Евросоюзом по совместным поставкам вооружений Украине. Расходы лягут на европейские страны, а логистику обеспечат НАТО и постпред США при альянсе. В военную помощь будут включены не только ракеты, но и батареи противоракетных комплексов Patriot.

В начале июля Дональд Трамп уже говорил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным. Он уточнял, что достигнуть прогресса в урегулировании по Украине пока не удается.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».