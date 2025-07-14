Трамп: Россия — прекрасная страна для торговли

Президент США Дональд Трамп оценил экономику России. Он заявил, что с Россией прекрасно торговать, она имеет «невероятный потенциал», и она могла бы использовать свои ресурсы для развития экономики «вместо того, чтобы воевать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Но экономика России плохо себя чувствует. Она может быть разрушена. Он (Владимир Путин.— "Ъ") должен спасти свою экономику и свою страну»,— сказал господин Трамп во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Также президент заявил, что недоволен позицией властей России в вопросе украинского урегулирования. Он пригрозил ввести вторичные 100% пошлины на российские товары.

Главные заявления Дональда Трампа — в материале «Ъ».