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Трамп: Россия — прекрасная страна для торговли

Президент США Дональд Трамп оценил экономику России. Он заявил, что с Россией прекрасно торговать, она имеет «невероятный потенциал», и она могла бы использовать свои ресурсы для развития экономики «вместо того, чтобы воевать».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Но экономика России плохо себя чувствует. Она может быть разрушена. Он (Владимир Путин.— "Ъ") должен спасти свою экономику и свою страну»,— сказал господин Трамп во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

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Также президент заявил, что недоволен позицией властей России в вопросе украинского урегулирования. Он пригрозил ввести вторичные 100% пошлины на российские товары.

Главные заявления Дональда Трампа — в материале «Ъ».

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