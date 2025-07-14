Сенатор Грэм назвал новые санкции Трампа «кувалдой» для удара по экономике России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь предложили президенту США Дональду Трампу принять новый законопроект о санкциях против России, который «кувалдой» ударит по российской экономике.

«Это настоящая „кувалда“, которой может воспользоваться президент Трамп, чтобы нанести удар по экономике [президента России Владимира] Путина и всем странам, которые поддерживают путинскую военную машину», — передает слова господина Грэма CNN.

Он подчеркнул, что двухпартийный законопроект поддержали 85 соавторов. Один из его пунктов предусматривает 500%-ные пошлины на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть, сообщает CNN.

В телефонном разговоре 3 июля президенты России и США обсуждали конфликт на Украине. Господин Трамп настаивал на быстром прекращении боевых действий, а Владимир Путин подтвердил готовность России к поиску дипломатического решения. После разговора президент США заявил об отсутствии прогресса.

На прошлой неделе господин Трамп признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».