Предпосылка к развитию

Как в Ростовской области поддерживают малый бизнес



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Чистяков Фото: Евгений Чистяков

В регионах России одна из главных социально-экономических задач – поддержка малого и микробизнеса. Она выражается, в том числе, в предоставлении небольшим предприятиям и фирмам льготных кредитов и микрозаймов. Ростовская область не является исключением. Регион входит в топ-10 субъектов РФ по уровню развития и поддержки предпринимательства.

На Дону различные меры поддержки малому и микробизнесу оказывают государственные и региональные институты, профильные организации и банки. Например, в 2024 году Ростовское отделение Сбербанка заключило 1,3 тыс. сделок в рамках льготного кредитования на 23,2 млрд руб. «С начала 2025 года банк выдал кредитов для малого бизнеса на более чем 20 млрд руб. Сейчас с нами работают более 95 тыс. донских предпринимателей», – уточнил управляющий Ростовским отделением Константин Бугрим.

В первой половине 2025 года Региональный фонд развития промышленности (РФРП) Ростовской области финансово поддержал девять предприятий региона на общую сумму 151,1 млн руб. «Среди субъектов, которым мы оказываем поддержку, есть и предприятия малого бизнеса. Фонд предоставляет льготное финансирование по ставке от 1% до 5% годовых в зависимости от выбранной программы», — пояснила директор РФПП Ольга Калинина.

В Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства (РРАПП) рассказали, что на Дону на 2025-2027 годы не предусмотрены средства федерального бюджета на поддержку малого и микробизнеса. Меры по региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», с 2025 года предоставляются за счет областного бюджета. Среди таких мер, в частности, льготное микрофинансирование в размере до 5 млн руб. со ставкой от 0,5% до 17% годовых и софинансирование затрат на ряд услуг для производителей и участников донских кластеров, пояснили в РРАПП.

Опрошенные предприниматели согласились с тем, что в Ростовской области действуют различные меры поддержки, позволяющие предприятиям работать и развиваться. Так, основатель студии дизайна и гравировки «Пролазер» Вячеслав Панчев рассказал, что они создают визитки, бейджи, сувениры, а также награды из дерева и металла. Творчество и бизнес тесно переплетаются, есть потребность в своевременной закупке материалов, пополнении оборотных средств и оперативном проведении платежей. И когда в регионе есть возможность выбора партнера, который выручит, поможет, будь то банк или институт поддержки, то это придает больше уверенности, стимулирует к развитию, уверен предприниматель.

Шеф-повар и владелец ресторана вегетарианской кухни «Дядя Фрэнк» Сергей Курапов рассказал, что сейчас рассматривает возможность приобретения земельного участка для создания консервного производства. Предприниматель не строил бы таких планов, если бы не знал, что у действующих в регионе крупных банков есть выгодные кредитные предложения, а РРАПП и другие участники областной экосистемы поддержки предоставляют ещё и нефинансовые меры поддержки (консультации, образовательные программы, помощь в бизнес-планировании и т. д.).

Владелец гитарного центра GUITARGET Сергей Качановский рассказал, что свое предприятие открыл в разгар пандемии. За пять лет развился в один из самых крупных на юге России магазинов по продаже щипковых музыкальных инструментов. По мнению предпринимателя, помощь малому бизнесу на Дону заключается в том, что и банки, и институты поддержки используют для такой работы технологии, экспертизу, индивидуальный подход и сопровождение на всех этапах становления предприятия. «И благодаря, в том числе, такому подходу предпринимательство в Ростовской области растет и развивается, даже в столь непростое время», – уверены опрошенные коммерсанты.