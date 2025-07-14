Супруги погибших участников СВО получат выплаты на покупку жилья в первоочередном порядке

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому супруги погибших участников СВО смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первоочередном порядке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о гражданах в возрасте до 35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих одного и более детей. Им, в случае смерти супруга на СВО и отсутствии нового брака, выплата будет начисляться в первую очередь. Она составит не менее 35% стоимости жилья.

В правительстве пояснили, что средства можно направлять на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство жилья, первоначальный взнос или погашение ипотеки.

По старым правилам, право на получение такой помощи в приоритетном порядке имели право только молодые семьи с тремя и более детьми, вставшие на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Полина Мотызлевская