Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6310. 4 (5). Тейлор Фриц (США) — 5035. 5 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130. 7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3350. 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3340. 9 (10). Бен Шелтон (США) — 3330. 10 (14). Андрей Рублев (Россия) — 3110. 11 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2940. 12 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 2885. 13 (15). Каспер Рууд (Норвегия) — 2855. 14 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2630. 15 (16). Артюр Фис (Франция) — 2630. 16 (13). Томми Пол (США) — 2620. 17 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2590. 18 (17). Якуб Меншик (Чехия) — 2446. 19 (24). Флавио Коболли (Италия) — 2385. 20 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2285… 78 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12 420 очков. 2 (2). Кори Гауфф — 7669. 3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 6813. 4 (3). Джессика Пегула (США) — 6423. 5 (7). Мирра Андреева (Россия) — 5163. 6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803. 7 (12). Аманда Анисимова (США) — 4470. 8 (8). Мэдисон Кис (США) — 4374. 9 (5). Джасмин Паолини (Италия) — 3576. 10 (9). Паула Бадоса (Испания) — 3454. 11 (10). Эмма Наварро (США) — 3420. 12 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2881. 13 (11). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2806. 14 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2794. 15 (15). Диана Шнайдер — 2716. 16 (17). Екатерина Александрова — 2666. 17 (19). Людмила Самсонова (все — Россия) — 2576. 18 (18). Дарья Касаткина (Австралия) — 2361. 19 (22). Клара Таусон (Дания) — 2292. 20 (35). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2190… 30 (50). Анастасия Павлюченкова — 1509… 38 (46). Вероника Кудерметова — 1308… 42 (44). Анастасия Потапова — 1251… 47 (39). Анна Калинская — 1172… 60 (64). Полина Кудерметова — 988… 69 (80). Камилла Рахимова — 941… 79 (78). Анна Блинкова — 853… 82 (95). Анастасия Захарова (все — Россия) — 829.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.