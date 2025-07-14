В Челябинске заведующую детсадом оштрафовали из-за травмы ребенка

В Челябинске суд оштрафовал заведующую детским садом после того, как в учреждении ребенок упал и получил травму плеча. Руководительнице необходимо выплатить 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранительные органы установили, что в мае 2025 года четырехлетняя девочка столкнулась с другим ребенком, после чего ударилась об пол и получила закрытый перелом наружного мыщелка плечевой кости. Воспитатель в этот момент находилась рядом. После медобследования выяснилось, что пострадавшая получила легкую степень вреда здоровью.