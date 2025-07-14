Путин обсудил поддержку многодетности на совещании по социальным вопросам

Президент России Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам. В начале встречи глава государства предложил обсудить итоги года семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В совещании участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам господина Котякова, сейчас в России 2,8 млн многодетных семей.

«В целом отмечаем достаточно серьезные позитивные изменения по ориентированности наших граждан на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность»,— сказала госпожа Голикова (видео опубликовала пресс-служба Кремля). Она добавила, что пособие по беременности и родам для студенток очных отделений будет составлять около 90 тыс. руб. с 1 сентября.

Владимир Путин, в свою очередь, напомнил советскую песню о пришедших на танцы девочках («Стоят девчонки»). Теперь же, по словам президента, статистика «на десять девчонок...девять ребят» не актуальна. «У нас сейчас как раз не хватает женщин»,— уточнил господин Путин. Татьяна Голикова согласилась с президентом. В 2024 году, отметила вице-премьер, в России родилось 51,5% мальчиков.

Господин Мурашко отдельно рассказал о детской смертности. По его словам, за последние пять лет показатели снизились более чем на 16% во всех возрастных группах.

В 2025–2030 годах в России будет действовать несколько демографических нацпроектов, в том числе «Семья». Расходы на него в ближайшие три года составят 7,8 трлн руб. Цель — повысить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. В прошлом году он составил 1,4 ребенка на одну женщину.

Подробнее о демографической политике России — в материале «Ъ» «От семьи ждут умножения».