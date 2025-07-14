Омича задержали за оправдание нападения на иркутского военкома

В Омске сотрудники ФСБ задержали 42-летнего местного жителя по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным органов госбезопасности, фигурант дела через личный аккаунт в соцсетях «открыто выражал антироссийские взгляды». Кроме того, он писал комментарии, оправдывающие теракт совершенный жителем Усть-Илимска Русланом Зининым. В сентябре 2022 года тот устроил стрельбу в военкомате своего города и тяжело ранил при этом военкома Александра Елисеева.

По месту работы и адресу проживания омича проведены следственные действия, уточнили в ведомстве.

Александра Стрелкова