Глава СКР потребовал доклад о нарушении прав дольщиков ЖК в поселке Западном

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по результатам проверки обращения о нарушении прав дольщиков при строительстве жилого комплекса «Арт-кварталы» в поселке Западном. Объект введен в эксплуатацию, однако будущим жильцам так и не выдали ключи от квартир, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обращение поступило в информационный центр СКР. В нем указано, что в августе 2023 года граждане заключили с ООО «Специализированный застройщик "Флай Плэнинг Партнерс"» договоры на покупку квартир в строящихся домах жилого комплекса. Здания ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, однако в квартирах все еще нет отделки, не запущены инженерные коммуникации. Кроме того, территорию ЖК так и не благоустроили, заявляют в обращении. Выдача ключей постоянно переносится, из-за чего дольщики вынуждены снимать жилье. Многочисленные обращения в уполномоченные инстанции не помогли.

Доклад по этой ситуации Александр Бастрыкин уже требовал в январе этого года. В управлении СКР по Челябинской области также расследуется уголовное дело. Руководитель регионального ведомства отчитается о результатах проверки.