ФСБ сожгла полтонны кокаина в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уничтожили 530 кг кокаина, ставшего вещественным доказательством по уголовным делам. Общая стоимость изъятого вещества превышает 1 млрд руб. Об этом говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Речь идет об уголовных делах, по которым уже вынесены обвинительные приговоры. Кокаин был уничтожен на специальном испытательном полигоне одного из предприятий города.

Процедура проходила под контролем межведомственной комиссии. В нее входили представители комитета по здравоохранению, а также городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.