Точка притяжения: летнюю интерактивную площадку Т2 в Ростове-на-Дону посетили 8 тысяч горожан

T2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы интерактивной площадки Т2 СПОТ – креативного пространства для всех, кто ценит яркий досуг, технологии и живое общение. Локация работала с 20 июня по 10 июля в парке им. Октябрьской Революции – за это время участники посмотрели более 40 фильмов, посетили 20 мастер-классов и лекций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой Т2

Фото: Илья Веревка Фото предоставлено пресс-службой Т2

Фото: Илья Веревка

T2 СПОТ стал примером того, как современные технологии, творчество и забота о людях могут превратить городской парк в живое и вдохновляющее пространство. За три недели гостями площадки стали 8 тысяч ростовчан: ежедневно они посещали разнообразные мероприятия – занятия йогой и спортивные тренировки, турниры по настольным играм, лекции и мастер-классы от психологов и стилистов, выступления диджеев и кавер-группы, а также показы кино под открытым небом.

Посетителям Т2 СПОТ представили насыщенный событийный календарь из более 70 мероприятий. В их числе и фильмы разных жанров: от семейных комедий и мультфильмов до остросюжетных триллеров и драм. Настоящими зрительскими хитами стали «Мой сосед Тоторо», «Мамы» и «Восточный ветер».

Помимо фильмов, ростовчане и гости города высоко оценили урок рисования «Мир сквозь призму акварели», фестиваль настольных игр и «Мафию». Гости T2 СПОТ провели около 5000 минут за просмотром фильмов, более 1400 минут на мастер-классах и лекциях и еще 540 минут – на спортивных занятиях и танцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой Т2

Фото: Илья Веревка Фото предоставлено пресс-службой Т2

Фото: Илья Веревка

Любители цифровых технологий оценили современный подход к организации пространства: на территории работала яркая фотозона, игровая площадка с очками виртуальной реальности и джойстиками, а также фотобудка с нейросетью – в первые три рабочих дня в фотозоне было создано 356 цифровых портретов. Дополнительно на площадке работали зоны отдыха и развлечений: в коворкинге можно было комфортно поработать, зарядить гаджеты или поиграть в настольные игры, а в зоне активного отдыха – заняться спортом.

Т2 уделила особое внимание комфорту посетителей в этот жаркий период, предусмотрев удобные посадочные места и зонтики от солнца, прохладительные напитки и систему орошения воздуха. Для владельцев двухколесного транспорта была установлена велопарковка, а для питомцев – отдельная зона.

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088