Владимиров поручил проверить работу Крайводоканала в жару

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил региональному министерству ЖКХ проверить работу «Крайводоканала» по устранению аварий и реагированию на обращения граждан в условиях летней жары. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доклад о результатах проверки должен представить министр Александр Рябикин.

По словам господина Владимирова, в период высоких температур «Крайводоканал» должен строго соблюдать графики доставки воды автоцистернами, информировать население о порядке подачи заявок на подвоз и оперативно отвечать на обращения.

Главам муниципалитетов поручено задействовать дополнительные транспортные ресурсы для доставки воды, привлечь автоцистерны сельскохозяйственных предприятий и других организаций. Совместно с ресурсоснабжающими компаниями необходимо составить удобные для жителей графики подвоза.

Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям граждан. Для помощи одиноким пожилым людям и инвалидам в доставке воды планируется подключить волонтеров.

Синоптики прогнозируют грозы на Ставрополье в ближайшие дни, однако половина лета еще предстоит, поэтому жару и засуху исключать нельзя. Комплекс оперативных мер по обеспечению населения водой должен быть полностью отработан.

В большинстве районов Ставропольского края действует чрезвычайная пожароопасность максимального класса с полным запретом на разведение открытого огня. Пожароопасность пятого класса сохранится местами до конца 14 июля, а затем продлится в течение всех суток 15 июля. Власти запретили разведение открытого огня на всей территории региона.

Тат Гаспарян